Rahapesu tõkestajate vastu kohtusse läinud äritegelased ei teadnud, et neid peeti kahtlasteks

Tolle võlgade sissenõudmisega tegeleva firma juhid ei teadnud aga, et RAB jättis nad usaldusühingute ja äriühingute teenuse tegevusloata „korrektse ärialase maine“ puudumise tõttu.

Kohtule esitatud kaebusest nähtub, et bürool oli taotluse läbivaatamiseks 60 päeva. Need said läbi mullu 19. detsembril. RAB ei andnud luba.

Seejärel võis büroo pikendada läbivaatamist 120 päevani. Kuid ka siis ei juhtunud midagi.

Debitum Collectio jurist Indrek Põder (pildil) teadis, et kui majandushaldusüksus ei lahenda taotlust lubatud aja jooksul, loetakse luba vaikimisi välja antuks.

Aga firmale ei antud ikkagi luba.

Seega otsustas Põder nõuda luba kohtu kaudu ja sai üllatuse osaliseks.