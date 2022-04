Eestis sündinud mehele esitati kahtlustus Vladimir Solovjovi mõrva kavandamises

Ukraina võimud kommenteerisid eile, et neil pole väidetava vandenõuga midagi pistmist. Vaatlejate sõnul on väga tõenäoline, et Solovjovi väidetava "mõrvavandenõu" taga on otsast lõpuni FSB. Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) esindaja ütles, et ei kommenteeri pikemalt Vene eriteenistuste fantaasiaid. Küll aga lisas ta, et neil pole mingit huvi "Vene Goebbelsit" tappa, sest nad ootavad, et too isik jõuab pärast Ukraina võitu rahvusvahelise kriminaalkohtu ette.