Täna tundub jälle, et Saksamaa on jalad kõhu alt välja võtnud. Tõsi, nõnda tundus see ka sõja alguses, enne kui Berliin ukrainlastele suunatud sõjalise abi sujuvalt bürokraatiamasinasse surus.

Samal ajal käivad aga kahtlased paugud Ukrainast edelasse jäävas Moldovas, õieti selles jupis, mis jääb Ukraina poole Dnestri jõge. Ning kardetavasti on Ukraina sõda aasta lõpuks tekitanud maailma kõige suurema põgenikekriisi.