SÕJAPÄEVIK (64. päev) | Venemaa ja üldmobilisatsioon – kerge öelda, väga raske teha

„Mainisin seda juba päris sõjalise erioperatsiooni alguses. Lubage mul taas rõhutada: kui keegi väljastpoolt kavatseb praegustesse sündmustesse sekkuda ja tekitada Venemaa jaoks vastuvõetamatuid strateegilisi ohte, siis teadku, et meie vastulöögid tulevad välkkiired. Meil on selleks kõik vahendid olemas, sellised, millega keegi teine kiidelda ei saa. Ja me ei uhkusta, vaid kasutame neid vajaduse korral. Tahan, et kõik teaksid, et oleme selles küsimuses kõik otsused langetanud.“

Enam-vähem selliste sõnadega ähvardas Vladimir Putin kolmapäeval Peterburis jälle lääneriike. Putini venekeelne sõnakasutus ei jätvat kahtlust, et diktaator viitas taas võimalikule tuumarünnakule.

Tere, relvad!



Putini kärkimise põhjus on ilmne.