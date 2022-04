Viimase 24 tunni kõige olulisema sündmusena palus president Joe Biden kiita USA kongressil heaks 33 miljardi dollari suurune abipakett Ukraina heaks, millest 20 miljardit moodustaks sõjaline abi. New York Timesi allika sõnul on arvestatud, et see katab Ukraina vajadused umbes viieks kuuks.