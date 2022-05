„Tol päeval tekkis täielik veendumus, et tuleb sõda“ – luureinfo, mis ennustas Ukraina sõja algust

Info „diplomaatide ärevusest“ lekkis ajakirjanikele kohtumiselt, kus Briti ja USA suursaadikud briifisid pealinnades oma Euroopa Liidu kolleege. Ka Brüsselis ja Kiievis. Kohtumistel selgitati liitlastele, et venelased koondavad vägesid ja mitte niisama. Sõjaks valmistumine on Moskvas juba de facto alanud.

Oodatakse külma talve, et gaasi hind lakke lüüa ja ukrainlasi pitsitada – tekitada rahulolematus juba niigi ebapopulaarse valitsusega. Tundus, et eeldused provokatsiooniks on igati olemas.

Neil kohtumistel oli skeptikuid. Oli neid, kes pööritasid silmi. Küsiti: kas te olete hulluks läinud?

Needsamad riigid pidanuks aga nuputama, kas maailma võimekaima luureaparaadiga liitlastel pole vahest rohkem teavet kui neil endil.