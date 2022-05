„Tema jumal ja abikaasa oli raha“: notar otsib rikka vanapoisi pärijaid

Pirital asuv kaarsillustega garaaž näeb välja nagu mõne tavalise inimese eramaja. Seinad on laotud tellistest ning kaetud väljast krohvi ja ilmastikukindla paekiviga. Voldemar Vaino ehitas garaaži oma neljale vanasõidukile.

Neist suurim, 1957. aasta Ameerika Oldsmobile on tõeline maanteelaev, peaaegu kaks meetrit lai ja üle viie meetri pikk.

Igapäevaselt sõitis Vaino tänapäevase Porschega. Ärimees elas Pirital kuuest eri tasandist koosnevas villas.

14. veebruaril leidis politsei Vaino oma kodust surnult. Ta oli kustunud une pealt, ootamatu terviserikke tagajärjel.

Vaino kohta ei avaldatud ühtegi surmakuulutust. Teadaolevalt polnud tal Eestis peret ega sugulasi. Ei teatud ka seda, kas ja kus tal üldse mõni sugulane võiks elada.

Märtsis ilmus Ametlikes Teadaannetes kuulutus, et otsitakse taga Vaino pärijaid ja testamenti. Asjaga tegeleb terve meeskond.

Kui pärijaid ei leita, läheb kogu Vaino vara Tallinna linnale.

Kes oli Voldemar Vaino ja milline on tema lugu?