Milline on sinu hinnang majandusolukorrale sõja 65. päeval?



Selle tragöödia inimlikud mõjud on meil kõik kohal, majanduslikud veel kaugeltki mitte. Olukord on veel liiga värske, et mingeid järeldusi teha. Täna tuli uudis, et Eesti inflatsioon on 20 protsenti!

Küllap senine suurim ehmatus on tõdemus, et ladina tähestiku viimane täht muudab lihtsa vene hinge naturaalseks loomaks. [Nõukogude kommunist Lev] Trotski on öelnud, et armee on ühiskonna koopia, mis kannatab kõikide samade hädade all, aga kõrgemal temperatuuril. Seega ei tohiks moodsa punaarmee korralagedus meid ju üllatada, aga jahmatab sellegipoolest.