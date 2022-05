GUUD, BÄÄD JA NÄDALA SÕNA | Stefan Torinos

false

STEFAN TORINOS Kui kõik on kogu aeg nii bääd, siis tuleb proovida millestki rõõmu ka tunda. Näiteks sellest, et Stefan on nii nunnu ja sõitis Torinosse laulma. Awwww!

NICK CAVE & THE BAD SEEDS HAAPSALUS Oh, milline uudis! Lõpuks ometi! On oodata suure­pärase muusikaga augusti­õhtut Eesti kõige armsamas väikelinnas.

false

OMA RAHA EEST SAAB AINA VÄHEM Eesti inflatsioon oli Eurostati esialgsetel andmetel aprillis euroala suurim, ulatudes koguni 19 protsendini. Juhhuu, lõpuks enam mitte viie... riigi sekka, vaid kohe paugust esimeseks!

KURETAPJAD Nädala­vahetusel tappis mingi püssiga elajas Järvamaal kaheksa toonekurge. Inimeste kommentaaridest paistab, et kurgede tapmist esineb üsna sageli.

NÄDALA SÕNA: TILLERNAKS Sõna on küll ilmarahva seas ringe teinud juba aastaid, kuid meie väärikas rubriigis on tillernaks seni veel tähelepanuta jäänud. Kevade, romantika ja vapustavalt soojade ilmade puhul, lubage tutvustada - tillernaks tähendab vanainimeste seksi. Vaata ka Dildomar, Dilbert, Urmas Sõõrumaa, pime ruum, Tinder, naksakas, "Naksitrallid", napsitrall, till, Lil Till, Väike PD, Leila Miller, supelsaks, Till Lindemann, triller, "12 kuud", Toots Thielemans, Mart Helme, Helle-Moonika Helme, koerapoos.