Kas mingi teine faas Venemaa sissetungis Ukrainasse on alanud või mitte, on senini väga raske hinnata. Jah, Venemaa on koondanud väed Donbassi aladele, aga eriliselt intensiivseks pole nende rünnakud läinud. Eelmisel nädalal tuli teateid katsetest Ukraina kaitsest läbi murda terve rinde ulatuses, aga viimasel ajal on Vene vägede hoog taas raugenud. Täna teatasid Ukraina võimud, et venelased ei teinud Donbassis üldse katseid maismaad pidi edasi liikuda. Kas Vene lagunev sõjamasin enam tuure üles saabki?