Erakordne: eestlanna avab New Yorgi kunstimaastiku kuumimas paigas oma galerii. "Olen lihtsalt 12 aastat julgust kogunud"

Kunstiajaloolase haridusega galerist Margot Samel (33) elab aastast 2015 New Yorgis, ühes maailma kaasaegse kunsti tuiksoontest. Enne USAsse kolimist töötas Margot kahes kunstigaleriis Šotimaal, New Yorgis tegutses ta aastaid galeriis GRIMM. Nüüd aga – 20. mail 2022 – avab Margot Samel New Yorgis Tribeca piirkonnas päris oma koha, endanimelise kunstigalerii, mille avanäitus „Peace @ 295 Church Street“ on eesti kunstniku Kris Lemsalu esimene isikunäitus Ameerika Ühendriikides.