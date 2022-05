Režissöör Sam Raimi tegi küll „Ämblikmehe“ triloogiaga omal ajal koomiksifilmide maailmas ajalugu, ent samas on ta tuntud õudusfilmide lavastajana. Nüüd on need kaks oskust mehe Marveli-debüüdis kokku saanud. Raimi tagasitulek koomiksimaailma toimus kaadritaguste komplikatsioonide tõttu (esimese „Doktor Strange’i“ lavastaja Scott Derrickson ei jätkanud „loominguliste erimeelsuste“ pärast), aga siiski jätkub stuudio trend lubada autorikino esindajatel Marveli kinouniversumi suurfilmide juures kätt proovida. Tulemus on vist kõige lähem asi õudusfilmile, mis iial selle kaubamärgi alt välja lastud.