SÕJAPÄEVIK (71. päev) | Vene vägedel on justkui üks käsi seljataha seotud. On see nõrkus või hoopis sõjakavalus?

Viimaste päevade sündmused on pannud taas küsima, kas nüüd saabubki hetk, kui kogu Mariupol – või täpsemalt see vähene, mis veel linnast järele jäänud – langeb Vene vägede kätte. On teada, et ukrainlaste viimases kantsis Azovstali metallitööstuse territooriumil käivad ägedad lahingud. Kolmapäevases videoteates kiitis Azovi rügemendi komandör kolonelleitnant Denõss Prokopenko oma kaasvõitlejate „üliinimlikke pingutusi“ rünnakute tõrjumisel, kuid tõdes, et olukord on ülimalt raske.

Liiguvad ka kuuldused, et venelased murdsid sisse Azovstali katakombidesse, kus varjavad end Ukraina sõdurid. See väide pole kinnitust leidnud. Ukraina Euroopa Liiduga integreerumise komisjoni esinaine Ivanna Klõmpush-Tsintsadze rääkis BBC-le, et venelased otsivad reeturit, kes neid läbi Azovstali maa-aluste tunnelite juhiks, kuid seni on nende püüdlusi saatnud ebaedu.