Muljed tänasest Kiievist: kuni raketid ei lenda ja kütust jagub, saab tööd teha küll

Kuid nüüd on Kiievis tagasi ka suursaadik ja teised diplomaadid. „Nagu tagasi kodus,“ ütleb saatkonna asejuht Margus Gering . Kui vestlesime mõned nädalad tagasi Poolas Rzeszówis, kuhu koondus toona märkimisväärne osa eksiilsaatkondi, mõtles ta, mis küll kodust sai. Aga peale hallitanud toidu külmkapis on kõik endine.

Üleüldse on Kiievis päris paljud asjad nagu varemgi – baaris saab õlut, kohvikus кава’t ning pargis on võimalik nautida imeilusat 20kraadist kevadilma. Kuid ei maksa unustada, et Ukraina on sõjas.