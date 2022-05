Matti Maasikas: lääs on valmistanud Putinile pettumuse

Neil päevil naasevad diplomaadid Ukraina pealinna. On tulnud nii eestlased kui ka ameeriklased ning ühtekokku on tagasi juba üle 30 saatkonna. Kuid Euroopa Liit oma eestlasest suursaadikuga on siin juba aprilli algusest, kui lahingud pealinna pärast olid alles äsja lõppenud.