Mu silme eest jookseb läbi galerii paarikümnest majast-korterist-ridaelamust, mida viimase kahe aasta jooksul vaatamas olen käinud. „Jaah...“ venitan vastuseks. Mõnele maaklerile lisan, et olen juba veteranvaatleja. Mõnel juhul on piinlik: no mis mul siis viga on, et kodu leidnud pole?