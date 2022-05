Mart Lätte: Vene soldatit sunnib varastama ja vägistama kognitiivne dissonants

Sõda Ukrainas kestab endiselt. Erioperatsioon pole võidukalt lõppenud ja Vene väed on Kiievist kaugemal, kui olid sõja alguspäevil. Üha enam spekuleeritakse, et kaotuste asendamiseks saab erioperatsioonist varsti sõda ja Putin kuulutab välja mobilisatsiooni. Lääs on näidanud üles harukordset südikust ja toetab Ukrainat, kuigi arenguruumi, eriti teatud riikide puhul, veel on.