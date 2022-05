SÕJAPÄEVIK (76. päev) | Eduskunta tahab NATOsse. Prantsusmaa ja Saksamaa lõid araks, Euroopa otsib juhti

PUTINIT MITTE ALANDADA: Prantsusmaa president Emmanuel Macron (paremal) kohtus täna mõttekaaslasega Saksamaal. Mõlemad Euroopa riigijuhid on suhtuvad Venemaasse võrreldes paljude teiste liitlastega võrdlemisi leebelt.

Palun ärge alandage Putinit! Need ei ole küll Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni täpsed sõnad, kuid siiski mõte, mis suutis hulga inimesi kukalt kratsima panna. „Homme on meil vaja ehitada rahu. Ärgem unustagem seda ealeski,“ sõnas Macron täna. „Meil on seda vaja teha koos Ukraina ja Venemaaga ühise laua taga. Seda ei saa teha eitamiste kaudu või üht ega teist kõrvale jättes, ega ka alandamise kaudu.“