Ahistamise­(süüdistuse) lõpetamise kiirabi osapooltele

Foto: Martin Ahven

Ahistamine võib tekkida ka ilma igasuguse suhtedraamata ja suhte­draamast ahistamiseni võib olla vaid üks samm. Igal juhul on tööandjal olulised kohustused ahistamise ärahoidmises ja lõpetamises. Seega on tegelikkust sügavalt eksitav Lextali advokaadibüroo advokaadi Kristi Sild’i Eesti Ekspressis (12.12.2018) avaldatud mõte, et väidetavalt ameerikalik suhteregulatsioon „rahvusvahelistes suurfirmades“ on lihtsalt mittetoimiv absurd. On hulk täiesti kohalikke ettevõtteid ja asutusi, kus on selge teatamiskohustus, kui ülemuse ja alluva vahel tekib intiimsuhe – sest nii on lihtsalt mõistlik, lisaks ka võimalikku korruptsiooni või ebavõrdset kohtlemist ennetav. Aga mida siis teha, kui seksiteema töö juures ei suju ja sellest on saanud lausa ahistamine?

Esimene nööp tuleb õigesti kinni panna, siis saab ka ülejäänud reaga hakkama. Selleks on õiguslikust poolest arusaamine. Seksuaalne ja sooline ahistamine on tegelikult diskrimineerimise alaliigid. Selline inimese põhiõiguste rikkumine on tavalise töövaidlusega võrreldes hoopis teine, palju tõsisem olukord. Diskrimineerimis- ja ahistamisjuhtumeid ei lahendata mitte töölepinguseaduse, vaid võrdse kohtlemise seaduse ja soolise võrdõiguslikkuse seaduse järgi. Muu hulgas tähendab see, et kannatanul on õigus saada diskrimineerimise eest eraldiseisvalt valuraha. Valuraha mõte on selles, et kuna rikkumine viib lähiajalookogemuses nii valusate tagajärgedeni, siis peaks valuraha heidutama diskrimineerijat, sealhulgas tegevusetut tööandjat, edaspidi säärasest põhiõiguste rikkumisest hoiduma.