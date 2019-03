Biolisandite laiem kasutuselevõtt kütuses mõjub keskkonnale katastroofiliselt

Kõige kurikuulsamad on ilmselt õlipalmide kasvandused. Õlipalmid kasvavad soojas kliimas ja energiarikaste viljade moodustamiseks vajavad nad viljakat pinnast. Selleks sobivad kõige paremini troopiliste vihmametsade piirkonnad. Õlipalmide istanduse rajamiseks tuleb esmalt maapind vabastada õli mittetootvatest olenditest. Kõige odavam viis seda saavutada on mets maha põletada. Mitte ükski palmiõlide kasvataja loomulikult ei tunnista, et nemad vihmametsi põletaks – süüdi on kas ilmastikuolud või on mets ise maha põlenud. Kui maapind juba lage on, siis saadakse ka luba sinna palmiistandus rajada. Alepõletuse meetodil raadatud pinnas on toitaineterikas ja palmid kasvavad esialgu väga hästi. Selleks, et teised taimed ei tuleks palme segama ja et oleks kergem saaki koristada, mürgitatakse puude ümbruses pinnast umbrohutõrje vahenditega. Selliselt laienevad igal aastal tuhandete hektarite kaupa monokultuursed palmiistandused näiteks Indoneesias aladel, mis varem olid elurikkad vihmametsad. Hävivad haruldased taime- ja loomaliigid. Sealsed põlisrahvad kaotavad kodud. Tööjõuna rakendatakse sellistes istandustes vaesematest elanikkonnagruppidest pärit inimesi, kelle elu- ja töötingimused ei erine tihti orjandusest.