Brexit ehk lõplik kokkuvarisemine

Kirjutan neid ridu Londonis. Võimalik, et see on minu viimane reis Suurbritanniasse, enne kui riik astub Euroopa Liidust välja. Mis iganes tulemus ka poleks, toimuvad praegu pöördelised sündmused ja nende tähtsuse hindamisega tegeleme veel aastakümneid.