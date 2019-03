See valitsus sünnib, sest (1) Ratas tahab ennekõike olla peaminister, sõltumata selle saavutamise hinnast – see oli tema ainus punane joon ja (2) Isamaa usub Seedri juhtimisel, et koos EKREga õnnestub moodustada rahvuskonservatiivne kaalukese, mis Eesti poliitikat pikaajaliselt suunaks, kasvõi Isamaa lahustumise hinnaga. Mida see programmiliselt ja väärtuseliselt tähendab, ei tea keegi ja uus valitsus on suur risk kõikide osaliste jaoks.

Kuidas me oleme sellesse seisu jõudnud ja mida on selliselt loodavalt valitsuselt oodata?

Ratas on esimene valimised kaotanud peaminister 12 aasta jooksul. Alates 2007. aastast on ametisolev peaminister alati valimised võitnud. Ja saanud luua uue valitsuse. Seekord mitte. Seda pettumust on raske alla neelata, ehk võimatu. See, et Ratas soovib peaministriks jääda, on arusaav. Küsimus on lõivus, mida Keskerakonna liidril personaalselt ja erakonnal laiemalt ning kogu Eestil selle eest maksta tuleb. Milline on Ratase poliitiline strateegia, on üks suuremaid vastuseta küsimusi.

Valimiste võitja valitsusest kõrvalejätmine vähendab usaldust nii valimiste kui riigi vastu.Valimised on hinnang konkreetsete poliitikute ja erakondade tööle. Tulemus näitas, et valija ei olnud Keskerakonna poliitikaga rahul. Võib ju öelda, et näiteks meie naabrite juures Lätis pole valimiste võitja ammu valitsust moodustanud. Ja lätlased ei usaldagi valitsust ja parlamenti. 2018 Eurobaromeetri küsitluses ei usaldanud parlamenti 66% ja valitsust 58% lätlastest (Eestis 42% ja 32%).

Teisalt, proportsionaalses valimissüsteemis, kus valitsusi moodustatakse koalitsioonide vahel, pole võitjale automaatselt peaministri koha loovutamine mingiski mõttes kohustuslik. Ratas pole “süüdi” selles, kui tema saab Riigikogus koosseisu enamuse hääled enda jätkamise toeks. Nii sünnivad proportsionaalsetes süsteemides koalitsioonid ja koalitsioonivalitsused.