Eesti pole massiliseks elektriautostumiseks valmis

Enamik seitsme aasta tagusest saavutusest on alles. Meil on kogu riiki kattev kiirlaadijate võrk. Valdav osa kunagi sotsiaaltöötajatele laiali jagatud 507 elektri-Mitsubishist on endiselt liikvel. Tänu ennenägematult heldele (kuni 18 000 eurot) riigipoolsele ostutoetusele soetati meil mitusada elektriautot, peamiselt Nissan ­Leafe. Midagi justkui oleks. Probleem seisneb selles, et muu maailm on vahepeal palju-palju edasi liikunud.

Alustame kas või elektriautode arvust. Pakkuge, kui palju neid on Eesti liiklusregistris arvel! Ei ole 50 000. Isegi 10 000 mitte. 30. septembril 2018 oli liiklusregistris arvel 1247 elektri-sõiduautot. Ehk 0,17 protsenti sõidukite üldarvust. Kiire ja massiline üleminek ­elektritranspordile on seega samasugune luul nagu „tõeliste patriootide“ väide peatselt Eestisse saabuvast seitsmest miljonist pagulasest.

Riiklik laadijate võrk (ELMO) on küll alles, aga kui see peatselt erastatakse, kaob ka ülimadal elektrihind ilmselt minevikku. Aga see on väike probleem. Halvem on see, et kohati on võrk ülekoormatud. Näiteks Tallinna kesklinnas ei leidnudki ma õhtusel ajal vaba laadijat. Küll istusid juhtme otsas elektritaksod, küll ELMO enda rendiautod ja ühes kohas nägin ka Teslat energiavarusid täiendamas. Torupilli Selveri laadija juures aga sigatseti päris avalikult. Seal seisis kaks ELMO kirjadega rendiautot, seejuures polnud kumbki laadijaga ühendatud. Kuid autod olid pargitud nii kavalalt, et isegi kui kõnniteed mööda laadijale ligineda, poleks laadimisjuhe autoni ulatunud. Lisaks kõigele on ELMO jaamades laadimisaeg piiratud kahe tunniga.