See ei takistanud aga EKREt andmast valimiste eel lubadust tõsta kõikide pension 800 euroni. „Meie pole demagoogid, meie oleme populistid,“ teatavad nad ise. „Valin neid, kes lubavadki, kaotada pole mul midagi,“ arutlesidki inimesed juba sotsiaalmeedias. 25 aastaga on rahvas õppinud ootama poliitikutelt armuande läbimõeldud sotsiaalpoliitika asemel.

Isamaa poolt oli see käik eriti jahmatav, sest „ümberjagamisele“ suunatud reformi loogika põhines II sambal: sealt pidid saama paremal järjel inimesed riiklikust pensionist puudujääva osa tagasi – samal ajal pani aga Isamaa lauale (iseenesest igati õigustatud) plaani raha põletav II sammas likvideerida. Kus siin loogika on, seltsimehed?

Kummaline on ka me ­poliitika. Liberaalsuse lipulaev Reformierakond armastab riigikapitalismi, võitleb ihu ja hingega ­erakoolide ­vastu, peab normaalseks inimeste pensioni­säästude sundhoidmist riigi valitud firmades. Välisministri portfelli hoidev SDE on rakendanud terve Eesti rahva Balti ühtsuse teenistusse: Läti Vabariigi kaubanduspiir on üheainsa seadusesättega toodud Tallinna sadama bussiparklasse ja nagu hiljuti Kreekale, annavad eestlased nüüd abi Läti rahvale. Konservatiivne Isamaa toob aga silmagi pilgutamata välja üdini sotsiaaldemokraatliku pensionireformi, mille sisuks on totaalne ümberjagamine. Vaid juhuse tõttu, et ka oma fraktsioonis tekkisid mõned jonnijad, astuti sammuke tagasi. See aga tähendab ikkagi, et eestlaste elutööga väljateenitud pensionid jäävad igaveseks sama näruseks kui täna.

Eesti sotsiaalsüsteemist rääkides tuleb tõdeda, et oleme üdini kummaline maa. Siin juhivad riiki inimesed, kelle kujutelmades on Eesti kõike muud kui see, mis ta tegelikult on. Küll oleme Põhjamaa pärl, küll nutikas ja küll jõukas. Statistika teine ots, mis ütleb, et oleme inimeste elu ja elukvaliteeti puudutavate näitajate osas pahatihti tšempionid skaala negatiivsest otsast vaadates, meid aga ei sega.

800eurose pensioni lettipanek paneb arusaadavalt kahvatuma nii Reformierakonna lubatud 200euro­se kui Keskerakonna 100eurose pensioni­tõusu. Rääkimata sotside lubadusest saata eakad pensioni eest hooldekodusse, mille ette programmis lisati „vajaduse korral“. See viimane on muide juba tänagi seadustega tagatud. Omavalitsusel ongi kohustus hooldusarved kinni maksta, kui inimesel endal ja ta perel ressurssi napib. Küsimus on hoopis selles, et meil seadusi ei täideta.

Tallinna ametnikel õnnestus jätta kasutamata üle 600 000 euro puuetega laste perede jaoks mõeldud raha!

Vähemalt sotsiaalsfääris ongi Eesti seadused-määrused tehtud nii, et hundid oleksid söönud ja lambad terved. Aitan tõlkida: riik on töö teinud ja sätte kehtestanud, tihti ka rahapatakad omavalitsustele üle andnud, aga kohaliku võimu esindajatel on võimalus laiutada käsi ja öelda „Ei-ei, nii see küll ei käi!“.

Mäletatavasti juhtus aasta eest just nii puuetega laste perede abistamiseks mõeldud miljonitega, kus näiteks Tallinna linnaosad suutsid sotsiaalosakondade uste tagant minema peletada kõik lapsevanemad – peale ühe, keda ma isiklikult kuude kaupa juhendasin, kuidas ametnikega protsessida, et tööhõives püsimiseks lamavale liitpuudega pojale lapsehoiuraha kätte saada. Tallinna ametnikel õnnestus jätta kasutamata üle 600 000 euro puuetega laste perede jaoks mõeldud raha.

„Meile anti linna poolt juhis mitte neid rahasid laiali jagada,“ kommenteeris eravestluses teemat ühe linnaosa töötaja. Televisioonis luiskas linna osakonnajuhataja, et raha ei jagatud, kuna teenuste järele puudus vajadus.

On muidugi omavalitsusi, kes teevad head sotsiaaltööd, aga kõigil pole õnne neis elada. Inimestele pole midagi tagatud ja nad on oma probleemide lahendamisel täielikult ametiisikute ja asutuste ­meelevallas. Omal ajal soovitas Andrus Ansip, et hääletage siis jalgadega. Praegune sotsiaalministeerium on võtnud uue seisukoha: riik peab sotsiaaltöötajaid õpetama, kuidas tuleb inimesi aidata! Selleks on vaja nõustajad ja koordineerijaid. Ja siis omakorda nende nõustajad ja koordineerijad.

Tegelikult tuleks küsida: mis on rakendatavas poliitikas valesti läinud, et abiks mõeldud vahendid inimesteni ei jõua? Mis on valesti, kui koduseinte vahele jäänud puudega lapse emale maksab omavalitsus 30 eurot kuus, aga nädalalõpu pikkuse lapsehoiuteenuse eest on riik nõus sama lapse eest välja käima 500 eurot?