Samas on praegu näiteks erametsades kokku umbes 14 000 ha piiranguvööndis olevat maad, kus maaomanik ei saa kitsenduste eest midagi, vaid maksab seal looduskaitsele peale. Lisaks kitsendused kohalike omavalitsuste tehtud kaitsealadel, mida tuleb juurde – kui tekib mingi konfliktiolukord, otsustatakse teha kaitseala, mida veab mõni aktivist. Uus kaitseala luuakse natsionaliseerimise teel ehk seatakse maaomanikele tegevuspiirangud ja selle protsessi hammasrataste vahele jääva tavalise inimese õigused ei huvita mitte kedagi. Isegi kui õiguskantsler sellele tähelepanu on juhtinud.

Riiklikult moodustatud sihtkaitsevöönditesse ja Natura aladele jäävate eramaade puhul maksab riik maaomanikele hüvitist, aga selle suurus on alla poole sellest, mis oleks õiglane. Tasu on püsinud muutumatuna viimased 10 aastat. Pole arvestatud inflatsiooni ja saadav hüvitis on maksustatud tulumaksuga! Piiranguvööndite hüvitist otsustati tänavu kevadel vähendada ca 12% võrra, põhjendusega, et raha on vähe.

Nõudmised lähevad järjest suuremaks, sest terve ühiskond soovib aina kvaliteetsemat ökosüsteemiteenust ja igameheõigust. Paraku soovitakse seda justkui enesestmõistetavalt saada tasuta. Teadvustamata on, et nende soovide täitmine tähendab ka kulusid. Sellele, et kusagile uut kaitseala luues sekkutakse alale jäävate maaomanike ellu, et kaitsealapiirangud sunnivad maaomanikke oma elu ümber korraldama, et selle tulemusena jäävad maainimesed ilma oma sissetulekustest või töökohtadest, ei mõelda.

Tänapäeva Eesti võitlev looduskaitse on toonud meid olukorda, kus põhilised ühiskonnaliikmed, keda otseselt puudutavad seaduse käsud ja keelud ning kes nii on pandud vastutama loodushoiu eest, on maaomanikud. Kõik teised on need, kes nõuavad või nõudmisi välja mõtlevad.

Loodushoiu sisuks vaid käsud ja keelud!

On päris selge, et praegusel muutuste ajal muutub ka maaomanike roll, muu hulgas metsakasutus. Puitu kasutatakse kindlalt ka tulevikus, aga selle kõrval muutuvad aina tähtsamaks ökosüsteemiteenused, needsamad, mida meie ühiskonnas juba praegu häälekalt nõutakse. Ka nende teenuste garantii on maaomanike kanda ja tähendab kulusid. Jalutamas ja marjul on palju mõnusam käia hooldatud metsas, kui umbekasvanud võpsikus. Seda ühiskond ei teadvusta, vaid hoopis kõlavad loosungid, nagu võiks me loodust veel paremini hoida vaid sellega, et seadustesse veel rohkem käske-keelde sisse kirjutada.

Praegu tähendab looduskaitse suures osas mitte millegi tegemist – liik või ala on võetud kaitse alla ja inimtegevus keelatakse, maaomanikud isoleeritakse nende endi omandist ja pannakse vastutama liikide seisundi säilimise eest.

Tegelikult on olemas võimalus ka päriselt oma loodushoidu tõhusamaks muuta, kuid selle üks tingimus on, et peaksime õppima üksteist jälle usaldama.

Mingil määral on meil küll hakanud idanema ka see mõte, et lausaline inimtegevuse keelamine ei pruugi olla parim viis looduse hoidmiseks. Näiteks on LiFE projekti raames Virumaal ellu kutsutud projekti, kus lendorava kaitsealadel püütakse hoopis tegutsedes kindlustada lendoravale ka tulevikus puistu, kus tema elukeskkond on maksimaalselt hea. Majandamisega on võimalik seda saavutada ja maaomanikud peavad olema sellesse kaasatud.

Lendorava puhul tuleb muu kõrval lahendada ka ülioluline lokaalne kiskluse teema (vähendada kiskjaid, kes lendoravaid söövad). Näiteks sellekski saaks esitada tellimuse just maaomanikele, kes siis korraldavad piirkonnas vastavat väikeulukijahti.