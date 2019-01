Eestlasi ja venelasi vastandav reklaamikampaania Tallinnas võib olla valimiseelse Venemaa inforünnaku algus

Tallinnlasi jahmatavad kesklinnas Foorumi keskuse trammipeatuses olevad suured reklaamplakatid kirjaga “Siin ainult eestlased” ja “Siin ainult venelased”. Plakatitel olevale telefoninumbrile helistades kõlab salvestatud tekst: “Tere! 3. märtsil toimuvad riigikogu valimised. Mina kandideerin. Meie, eestlased, peame kindlasti kokku hoidma. Vaata kindlasti, et sa seisad õigel poolel”. Venekeelsel telefonil on kõik sama, ainult et vene keeles ja jutt on sellest, et “Meie, venelased, peame kindlasti kokku hoidma. Vaata kindlasti, et sa seisad õigel poolel”. Venekeelne Delfi kommentaarium ja sotsiaalmeedia on segadust külvavatest sõnumitest juba täiesti vahtu läinud.