Viimasel ajal ei möödu enam päevagi, kus mõni proua ei kirjeldaks ajalehe veergudel oma aastakümnete tagust kokkupuudet seksuaalse väärkohtlemisega. Kõik algas Harvey ­Weinsteinist ning hetkel on jõudnud järg ­Cristiano Ronaldoni.

Matthias Kalev on Eesti Ekspressi ajakirjanik. Ilmar Saabas

On selge, et seksuaalne ärakasutamine on kohutav kogemus. Samuti on mõistetav, kui teinekord läheb selleks, et läbielatust kas või kümneid aastaid hiljem rääkida, vaja eeskujusid. Intervjueerisin suvel keskkooliealisi tüdrukuid, kelle ülemus oli neid tööl ahistanud. Läbielatust rääkimine oli neile kohutavalt raske.

Ometi tundub, et selleteemaliste uudiste väärtus hakkab devalveeruma. Väiksemate välismaa staaride ahistamisskandaalid ei ületa Eestis tihti enam uudiskünnistki: „Ah, mingid hullud feministid möllavad. Vaesed mehed tuleks rahule jätta! Mis sa torgid neid vanu asju?“

Usun, et selline hoiak on mingil määral põhjendatud. Naiste võrdsete õiguste eest seisev feminism on selle innukaimate viljelejate jaoks jõudnud faasi, kus ükskõik missugune naisterahva halvas valguses näitamine on hoobilt seksism. Treenimata silm ei suuda seda „halba valgust“ tihti märgatagi. Üha keerulisem on suhtuda tõsiselt feministlikesse algatustesse, sest osa feministe tegeleb naisi põhjendamatult ülistava ja mehi alandava propagandaga.

Kõik ei ole seksism!