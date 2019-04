Hiljuti vahendas Eesti Ekspress uudist, et Hiina lubab hakata fentanüüli tootmist senisest rangemalt ohjeldama, koos PPA Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhi Urmet Tambre rõõmust rõkkava kommentaariga ( „Fentanüüli keelamine teeb politseile rõõmu“ , EE 03.04.19). Napis kajastuses on aga tähelepanuta jäetud mitu tegurit, mis annavad alust kommunistliku suurriigi lubaduste siiruses ja kavandatava manöövri tulemuslikkuses sügavalt kahelda.

Kuivade seaduste kehtimise ajal on salaalkoholi turuosa alati kasvanud, hõlmates põranda all kontrollimata tingimustes toodetud mürgiseid eksperimente; kanepisaadused on keelustamise tingimustes kümnend kümnendi järel üha psühhoaktiivsemaks (ja seega ohtlikumaks) muutunud, jne. Tänava-opioidide turg pole selles osas erand ja Eesti on ilmekas näide rusikareegli kehtimisest. Oleme ainus riik maailmas, kus puudub heroiiniprobleem, kuna opioidsõltuvusega inimesed eelistavad heroiinile märksa kangemaid ja ohtlikumaid sünteetilisi ühendeid, eelkõige fentanüüli ja selle arvukaid analooge.