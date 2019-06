Tänapäeva suurim poliitikust hüpnotisöör on USA president Donald Trump. Professionaalne hüpnotisöör Richard Barker, kellel on tuhandeid kliente üle maailma, on isegi loonud termini „trumpnoos“. Hüpnotisöör mõjutab nii teadvust kui alateadvust. Ta pakub turvatunnet ettemääramatus maailmas. Barker leiab, et Trump kasutab väga edukalt hüpnoosi veenmistehnikaid: lihtsate tõdede kordamine, aga ka mõttesegaduse tekitamine, näiteks, Venemaa on ühes lauses sõber, teises vaenlane; ankurdamine ehk ühe teema juurde jäämine, eestvedamine jne. Tänu sellele lülitub kriitiline mõtlemine ruttu välja ning teatud viisil rääkimine ja käitumine loob kiiresti publikuga kontakti. Jah, seda oskab Trump väga hästi teha. Ühe mõtte kordamine tekitab inimestel seose kirikuõpetaja usaldusväärse jutlusega, kus räägitakse tõtt ja ainult tõtt. Soliidne ajakiri Forbes klassifitseeris juba 2015. aastal Donald Trumpi poliitiliseks massihüpnotisööriks.

Mulle näib, et ka Helmetel on endale teadmata hüpnotisööri võimeid. Kui see poleks nii, siis oleks raske seletada nende suurt edu riigikogu valimistel. Edu aluseks oli turvalise keskkonna loomine valijate peades konservatiivsuse ja rahvustunde kaudu. Las kõik jääb nii, nagu on olnud! See oli nagu mantra, mida lõputult korrati. Kõik uus, nagu võõramaalased või elektrooniline hääletamine, tekitab ainult segadust ja kahtlusi. Uuest peremudelist ei tohi isegi mõelda. Turvatunnet luuakse ka konservatiivselt korrektse riietusega. Must värv annab kindlusetunde, vikerkaarevärvid ei sobi hüpnotisöörile. Maagilise visuaalse mõju on omandanud mustad kaabud. Näed musta kaabut ja tunned end hästi. Kaabud on samal ajal ka illusionistide töövahendid, kust tõmmatakse jäneseid välja. Rahvas loodab, et kaabutrikiga tuuakse hea elu kõigile ja igale poole. Hüpnotisöörid opereerivad sümbolitega, et luua side muu, teispoolse maailmaga. Kätesümbolid viivad inimesed ära ratsionaalsest maailmast, aga arendavad loovust ja fantaasiavõimet. Samal ajal tekitavad maagilist salapära, kuna ei teata nende sõrmevigurite täpset tähendust. Töö kätega mängis suurt rolli šamaanidel, kes olid suurepärased hüpnotisöörid.