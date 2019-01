Jesti-Dvesti ehk Eesti200 provokatiivne kampaania Tallinnas on vesi Venemaa propagandaveskile

Mida iganes Eesti200 ehk "Jesti-Dvesti" oma kampaaniaga ka mõtles, saavutasid nad ainult vastupidist. Asi algas sellest, et esmaspäeva õhtul jahmatasid tallinnlasi kesklinna trammipeatuses olevad suured reklaamplakatid kirjaga “Siin ainult eestlased” ja “Siin ainult venelased”. Sellest piisas, et venekeelne Delfi kommentaarium ja sotsiaalmeedia segadust külvavatest sõnumitest täiesti vahtu läks. Ka teisipäeva hommikul, kui Eesti200 juhid oma provokatiivset tegevust meedias õigustasid, kihas venekeelne veebiruum edasi. Laias laastus jagunesid kommentaarid kahte lehte - ühed leidsid, et tegu on natside, fašistide ja provokaatorite tegevusega, et ühiskonnas viha õhutada ja teised arvasid, et lõpuks ometi on tõde päevavalgele toodud - just niimoodi, 30ndate aastate USA mustade ja valgete segregatsiooni moodi käitutavatki Eestis venelastega. Lisaks tootis Vene propagandaportaal Sputnik kohe piltuudise, milles seletati, et Eestis on trammipeatustes nüüdsest kohad eestlastele ja venelastele eraldi kindlaks määratud. Kas see ongi tulemus, mida Eesti200 saavutada tahtis?