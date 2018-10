Selle liidu nimi on Eesti Vabariik ja Eiki Nestoron seda juhtima valitud kogu esimees.

Eesti pensionistrateegia on auklik. Siin-seal on teinud muudatusi üksikud süsteemi tundvad ametnikud koostöös pankade ja kindlustusseltsidega. Enne Tuleva sündi polnud rahandusministeerium laua taha kutsunud ühtegi pensionikogujate esindajat. Nii on paratamatu, et lahendused said mugavad teenusepakkujatele, aga viletsad kasutajatele.

See ajab inimesed tigedaks. Iga poliitik teab, et viha on lihtne häälteks muundada. Piisab loosungist, mis õigetele nuppudele vajutab. „Pensionisammas kaotada!“ kõlab veenvamalt, kui seda toetavad mõned argumendid, mis kaugelt vaadates analüüsiga sarnanevad.