Karin, ta ei löö sind enam kunagi, ma luban

Alustasin intrigeerivas ja natuke isegi totralt kohmetus stiilis sellepärast, et ma olen elu jooksul tõestanud, et ainult need teod, mida meilt keegi ei ootaks, võivad viia meid ootamatute tulemusteni. Tulemusteni, mis liigutavad mägesid. Olen proovinud. Töötab. Mägede liigutamisest vabal ajal aga olen ma tavaline kirjanik. Aga mitte eriti hea kirjanik. Olen oma töötähtaegadega alati hädas, praegu nende ridade asemel peaksin ka oma käsikirja kallal töötama. Aga kui mu lugejad on neliteist aastat romaani „Mina olin siin“ teist osa oodanud, võivad oodata ühe päeva veel. Asjad peavad olema olulisuse järjekorras, ja te olete praegu tähtsam. Kas usute, et enne teie suhte ümber tekkinud meediaskandaali olin kuulnud teist ainult kui väga heast Lääne-Viru klaveriõpetajast? Nüüd viisin alles otsad kokku. Aga mul polnud kunagi piisavalt pealehakkamist, et teiega ühendust võtta.

Lugupeetud Karin Kuusik. Ma teen praegu midagi, mida ma kunagi pole elus varem teinud. Kirjutan avalikult naisele, kelle kohta tean, et ta süda kuulub kellelegi teisele. Ja juba see algus on nii jabur, et ma tahaks häbi pärast maa alla vajuda. Aga ma ei vabanda. Kuigi jalad juba natuke vajuvad. Sest normaalsed kirjanikud ei kirjuta võõrastele naistele nii. Ja eriti veel avalikult. Aga olgu, ma parem ei kvalifitseeru normaalseks, kui teile kirjutamata jätan. Ja ma parem loen mõnitavaid anonüümseid kommentaare, kui jätan oma mõtted välja ütlemata. Ja ma luban, et mu mõtted on huvitavad. Teile. Ja mõnele teisele ka. Ja mõnda nõrgemat meest ajavad nad kohe kindlasti närvi. Savi. Las ajavad. Ma olen tugevam. Nii tugev, et selle kirja lõpus pakun teile ja teie lastele korterit ja 100 001 eurot toetust. Seda on 1 euro rohkem, kui EKRE pakkus toetust tervele Eesti Naiste Varjupaikade Liidule (ENVL). Nüüd ma juba väga loodan, et see kiri jõuab teieni ja et te võtate mu ideid kuulda.

Ja ma näen, et teile on liiga tehtud. Teid on tõmmatud tähelepanu alla, kus teil on ebamugav. Lastel on ebamugav. Kõigil on ebamugav. Te ei ole seda elu valinud, see lihtsalt on läinud kõik nii brutaalseks. Avalik huvi on alati asi, millega mugavalt hakkama ei saa keegi. Mina ka mitte. Psühhopaadid muidugi saavad, neil on oskus vahetada rolle ja maske nagu professionaalsetel näitlejatel, nii et silm ka ei pilgu. Aga tavalised inimesed on soovimatust tähelepanust alati häiritud. Ma kardan oma eraelu vigadest rääkimist ka seetõttu, et mõtlen, mida mu kolmeaastane poeg tunneb, kui ta kunagi mind guugeldama hakkab. Ja lisaks on mul häbi, et ma ei ela temaga koos. Ma olin ise süüdi, et mu lapse ema selle valiku tegi. Ja mul on siiamaani seesmiselt häbi, et ma olen nii paljudele inimestele olnud nõuandjaks ja aitajaks, ise oskamata oma elu täiuslikult elada. Ma kirjutasin selle rea ainult seetõttu, et tahaks, et mu poeg kunagi teaks, et tegelikult oleksin tahtnud olla nii palju targem.

Seega tean, et mida rohkem me oma muresid, probleeme, vigu, haigettegevaid tõdesid eitame, seda kindlam on, et need jäävad meid kummitama ja me ei saa neist kunagi vabaks. Ja nad jäävad kummitama meie lapsi ka.

Ma mõistan nii hästi, millistel Ameerika mägedel te olete pidanud elama. Ja kui te olete tulnud läbi koos pöörastest üheksakümnendatest, abiellunud, lahutanud ning siis aastate pärast uuesti abiellunud, proovides anda armastusele veel ühe võimaluse, tuues koos siia maailma ka armsad ja andekad lapsed, siis te ei ole kindlasti kohas, kus seda kõike kergekäeliselt ära anda. Võõrad ei tea, mida te tunnete. Isegi paljud lähedased ei mõista, mis teie hinges toimub. Aga mina mõistan. Ma olen tulnud sellisest kodust, kus vägivald käis armastusega kokku. See ei meeldinud mulle, aga ma talusin seda hästi. Lasin ennast katki teha ja ikka talusin. Praegu tuli meelde, et mu lapsepõlvekodus oli karistus, kus mult võeti ära just mulle kallid asjad. See käis nii, et kui pahandust tegin, pidin ise valima mõne oma lemmikmänguasja ja selle õue prügikasti viima. Sadistist armastav partner ähvardab alati võtta midagi, mis on meile kõige kallim. Tundsin seda, kui lugesin, kuidas teilt, andekalt klaverimängijalt, võeti teie käed. Ja selle võtmise julmus on lihtsalt piiritu. Mul läks aastakümneid, enne kui aru sain, et see vägivald, mis minu kallal toime pandi, oli vale. Varem pigem mõistsin karistusi ja süüdistasin ennast. Ja lootsin, et kui hea laps olen, läheb paremaks.

Vägivald armastab vabadust. Vabaduse asi on olla tugevam ja targem.