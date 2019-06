Kairit Joost on meditsiini­geneetik. Foto: erakogu

Geneetiliste uuringute tulemuste kasutamine tulevikumeditsiinis on kõigi olulisemate tervishoiu arengukavade osa, see puudutab meid kõiki. Kuid kas geneetiliste testide arendamine, rakendamine, interpreteerimine, reklaam otse tarbijale, testide ja geeniandmete kättesaadavus internetis jm võiks endas sisaldada ka küsitavusi ning karisid? Vaatamata sellele, et 100 000 inimest on usaldanud oma vereproovi Geenivaramule, on geneetiliste uuringutega seotud eetilised aspektid avalikkuses laiemalt käsitlemata.

Geneetikas võib testida mida iganes. Kas geneetilised testid on nagu käsimüügiravimid, mida võib piiranguteta turundada ja reklaamida otse tarbijale, või pigem nagu retseptiravimid, mille korral arst otsustab, kas testi teha või mitte, ja otsene reklaam patsiendile on keelatud? Testimist saab kasutada inimeste hüvanguks, samas on väärkasutamisel võimalik diskrimineerimine, ülediagnoosimine ja üleravimine, mõju teistele perekonnaliikmetele, kes testimist pole ise soovinud, uute sotsiaalsete normide loomine ja ebarealistlikud ootused.

Kai Haldre on naistearst. Foto: Krõõt Tarkmeel