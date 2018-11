Marianne Paimre, PhD on Tartu ülikooli õigusteaduskonna karistusõiguse osakonna lektor. Erakogu

Kolmandikul eestlastest on tõsised joomisprobleemid, tõdeti Tervise Arengu Instituudi hiljutisel alkoholikonverentsil. Ka USAs on purju joomine olnud pikka aega probleemiks. 5. aprillil kirjutas ajakiri Forbes aga uuringust, mille tulemuste kohaselt on kanepi seadustanud osariikides purju joomine oluliselt vähenenud. Kas võiks Eestiski eeldada, et uue legaalse mõnuaine lisandumine alkoholiprobleemi vähendaks? Ilmselt on paljud kogenud, et mõni painav mõte ei lähe enne peast minema, kui tuleb mõni teine teema asemele. Meediaski ei püsi üks probleem kaua ülal, ikka kerkib asemele mõni uus. Nii võib eeldada, et alkoholi tarvitamine on samuti millegagi asendatav, häda korral kas või mõne teise ebasoovitatava käitumisega. Teadlased uurisidki näiteks, kas alkohol ja kanep tõrjuvad üksteist nende kasutajate menüüst välja või hoopis ärgitab ühe tarvitamine ka teist kasutama.

Mitmed uuringud näitavad, et kanep võib asendada alkoholi. 2016. aastal ilmus väljaandes „Substance Use & Misuse“ artikkel, kus California alkoholi uuringute grupi teadlased leidsid, et keskkonnas, kus kanepisse suhtutakse leebemalt, võivad noored oma alkoholitarbimist vähendada. Käesoleva aasta juulis tutvustati teadusajakirjas Alcohol and Alcoholism uuringu tulemusi, kus muu hulgas leiti, et USAs on marihuaana tarvitajate hulgas joomine vähenenud.