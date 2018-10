Eesti Vabariigis vastutab linnakeskkonna kujundamise, planeerimistegevuse korraldamise eest kohalik omavalitsus. Planeerimine loob aluse linna konkurentsivõimele. Naaberlinn Helsingi koostas just viimase paari aasta jooksul põhjaliku, veenva linnavisiooni „Helsingi 2050“ – millistes piirkondades linn tiheneb, kuhu tulevad uued keskused, ühistranspordi liinid jne… Lihtne ja arusaadav, samas piisavalt põhjalik, atraktiivne. Üldplaneering määrab, kuhu tulevad elamud, kuhu töökohad, kuidas arendada sinna juurde vajalikku ühistransporti, teenuseid jne. Planeerimine määrab, milliseks kujuneb meie igapäevane linnaruum, kogemus elust meie linnas. Määrab, kas tegemist on mugava, põneva ja külgetõmbava keskkonnaga, kuhu soovitakse tulla elama, olema, õppima, investeerima, või kus pigem oodatakse reedet, et saaks ära maale.

Pärast taasiseseisvumist Tallinnas detailplaneeringute rahastamiseks avalikku ressurssi nappis. Tänaseks on Eesti tublisti kosunud, ­eriti pealinn, aga planeeringulise ­visiooni loomist pole ette võetud, planeerimine sõltub endiselt erahuvist ja erarahastusest ja on enamasti ühe konkreetse kinnistu ehitusõiguse nägu. Uusim Tallinna üldplaneering kehtestati 2001. aastal. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti rahastada jääb vaid üldplaneeringute osa, mille otsustest saab ­detailplaneeringutega mööda vaadata, kuna detailplaneering võib üldplaneeringut „­piisava põhjendusega täpsustada“. Puudu on vaheaste üldplaneeringu ja detailplaneeringute vahel. See võimaldaks analüüsida linna paari kvartali suuruste ühikutena ja jõuda üldplaneeringust loogiliselt detailplaneeringuni. Praeguse protsessi tulemus on selgelt erakrundist lähtuv kitsas areng, kus planeeringuline mõte lõpeb kinnistupiiriga.