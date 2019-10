Kliimadebatt – mustad sokid või mustad stsenaariumid

Miks me nii lühinägelikud ­oleme? Norra psühholoog ja majandusteadlane, roheliste partei liikmena ka mõnda aega Norra parlamendis istunud Per Espen Stoknes võttis oma mõne aasta taguses bestselleris „Millest me mõtleme siis, kui me proovime mitte mõelda kliima soojenemisest“ lühidalt kokku, miks päevast päeva eetrisse paisatud kliimapaanika heaoluühiskonna inimestele korda ei lähe ning neid tegudele ei kutsu. Teisisõnu huvitas teda sama küsimus, mis nüüd kõlab Greta Thunbergi suust – kuidas me julgeme oma lastelt ja lastelastelt tuleviku ära võtta? Stoknes leiab, et selle ebameeldiva musta stsenaariumi eest, täis katastroofe ja kadu, peaaegu et vältimatut tagasilangemist agraarühiskonda, mida kliimaaktivistid ja teadlased oma paksudes raportites maalivad, kaitseb meid suisa viis filtrit.

Oktoober. Vanaema saadab pilte marjade all lookas Polka-vaarikatest. Kasvuhoonest toon salatiks tomateid ning septembris külvatud ja nüüd juba mõnusalt pontsakaid rediseid. Põllumehed räägivad rekordiliselt saagikast hooajast. Keegi ei räägi ikaldusest. Kevad oli ka kena, noored virsikupuud õitsesid siis, kui mesilased ja kimalased juba agaralt töötasid, ning tänu neile saime suvel esimesi viljugi maitsta. Suvi oli kuum ja kuiv, minu iluaia jaoks esimest korda nii kuiv, et ilma kastmata enam ei saanud – roosid ajasid muidu hommikul õied reipalt lahti, keskpäeval lasid pead longu ja õhtuks olid neist saanud krimpsu kuivanud herbaariumi-eksponaadid. Aga kui kastmisevajadus välja jätta, siis ju igati mõnus see kliimamuutus? Saab uusi põnevaid liike kasvatada ja praktiliselt kaks suvekuud juurde – kuumalaineid jagus ju nii maikuusse kui septembrisse. Keda need tossupilvedesse mattunud ekvaatorialad ning üles sulavad poolused ikka huvitavad, need on ju nii kaugel ega puuduta meie igapäevaelu, eks? Kuniks on vett ja elektrit, mis vee kaevust välja pumpab, ja tolmeldajaid putukaid, on kõik suurepärane. Igapäevaelus on ikka kõige suuremaks probleemiks toa põrandale pesa teinud mustad sokid, mitte mingid eksootilised väljasurevad liigid.

Kõigepealt distants, nii geograafiline kui ajaline. Enamasti juhtuvad need koledad põlengud või üleujutused, mis uudisvoogu täidavad, kusagil kaugel, mitte minu tagahoovis. Ja vähemalt siin meie kandis ei juhtu homme veel midagi, võib-olla ei juhtu midagi hullu ka järgmise poole sajandi või sajandi jooksul. See on ju terve igavik! Samuti suudab inimene hävingukuulutusi ja hirmutamist vaid mingi kindla koguse vastu võtta. Kui seda on liiga palju, tunneme ennast abituna ja läheme lukku. Ähvardused, et kui me kohe midagi ei tee, oma praegust elustiili ei muuda, ei ohverda oma mõnusat eluolu, ei vähenda tarbimist ja tootmist, kõlavad nüüd juba kurtidele kõrvadele. Domineerivate hirmusõnumite kõrval on alaesindatud konkreetsed käitumisjuhised, millest võiks alustada ja millised ohverdused oleksid piisavad... Nii ongi tulemuseks tegevusetus ja apaatia.

Teiseks dissonants ehk ebakõla . Kui faktid, mida me teame – näiteks et fossiilsete energiate ­kasutamine on üks kliimamuutuse ­mõjureid –, on konfliktis sellega, mida me kogu aeg teeme – sõidame autodega, lendame lennukitega, kasutame põlevkivist toodetud elektrit –, siis see ongi ebakõla. Ebakõla on ebamugav, sellest johtuvalt seame faktid kahtluse alla ja avaldame näiteks iga mõne aja tagant Lippmaa „raportit“, et ennast paremini tunda. Dissonants võib tekkida ka inimeste vahel – kui oled oma peres või kogukonnas ainus, kellele kliima korda läheb, ja sul puudub sotsiaalne tugi ja toetus, siis kõigiga konflikti minemine ei ole sugugi lõbus plaan.

Siit jõuamegi eituse ehk salgamiseni – kuna see inimgrupp, kes usub, et kliimamuutused ei ole kuidagi seotud inimtegevusega, on hetkel suurem kui keskkonnaaktivistide ja teadlaste grupp, kes vastupidist väidavad, siis on poole valik lihtne. Põlastades ja naeruvääristades saab omakorda rünnata neid, kes kritiseerivad ja ründavad teiste igapäevaseid elustiilivalikuid. Nii sildistatakse, et Gretakene, ta on ju alles laps! Või et mingi halvasti käituv titt ei tule ütlema, kuidas peab elama! Ja üldse, kus on vanemate silmad! Eituse taga ei ole niisiis teadmiste puudumine või faktide ignoreerimine, see on kõige puhtam enesekaitse.