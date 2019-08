Kristen Michal reitingutest: Keskerakonna valija on jätkuvalt pettunud, ootused muutuseks ja Reformierakonnale kogu Eestis kõrged

Keskerakonna valija Tallinnas, nagu kogu Eestis on läbi elamas kahte suuremat muutust. Esiteks – Tallinnas, Ida-Virumaal ja mujal kus on vene keelt eelistavaid inimesi rohkem, valitseb pettumus Keskerakonna valikutes. Tallinnas ollakse pettunud, sest Mihhail Kõlvartil ning pooldajatel oli enam kui piisavalt tuge Riigikogus peatamaks EKREga ühteheitmine.

Põhjusi sellele veidrale trippimisele joon alla tõmmata oleks olnud ammu, laulva revolutsiooni massihüsteeriaks sõimamisest, abitu riigipöördekatsesarnase politseijuhi vabastamiseni või valge ülevõimu sümboolika kasutamise eest, mis meie liitlastes tekitab küsimus, et kas tumedama nahavärviga NATO liitlasõdur sobib ikka ilma vormita Eestit kaitsma? Või naistearstide mõrvariteks mõnitamine, sest EKRE juhtkond ilmselt on kõik munast koorunud, tühja neist arstidest. Aga kes teab, ehk vajab ka Eesti tõsist hoiatust, sest muuks seda farsilikku valitsust on raske pidada.

Arvestades, et Ratas on pealegi targa mehena viinud emotsiooni ajel kõik oma munad EKRE korvi, siis tuleb nii Eesti inimestel kui Keskerakonna senisel pooldajal harjuda nägema, kuidas koos aetakse EKRE asja seniks kuni Ratas tüürib Keskerakonda.

Valimiste järgselt, varsti saab pool aastat, on Eesti inimeste hoiak ja küsitluste trend olnud üsna sarnane - peaministri ja asepeaministri erakondade toetused on hakanud ühte toetusvahemikku liikuma. Põhiliselt on sellele rajatud köietõmbetreeningutel kõva alus põhimõttel, et asepeaminister Helme on tõmmanud ja peaminister Ratas on lohisenud nagu kerge ankrumees.

Rahva poolehoidu erakondade küsitlusest vaadates paistab majakõrguste viitadega inimeste hoiak. Esiteks, Keskerakonna senised valijad tunnevad, et neile valetati näkku, et EKREga koalitsiooni ei sünni ning Ratase soe tool läheb neile ühe vähem korda kui enda ja Eesti tulevik. Teiseks, Reformierakonnaga seotakse pikaajaliselt suuri ootusi, muutuseks paremuse poole. Üsna ilmne on samuti see, et praegune valitsus näeb samu trende ja üritab viimase katsena osta inimestele nende enda kogutud rahaga kosja tulles osta pisutki populaarsust tagasi. Sest mis muu ja milleks muidu olekski vaja minna inimeste pensionisäästude kallale, seda ette kulutama?

Ometi valis Tallinna Keskpartei suurima toetusega Mihhail Kõlvart lahinguta allaandmise ja sai vastu linnapea töökoha, nagu Yana Toom Euroopa Parlamenti. Toom, tuleb tunnistada on tänaseni üsna kibeda ütlemisega, mida arvab valitsusest, kuid midagi konkreetset ta siiski ette ei võta. Nii ongi Keskerakonna venekeelsel valijal südames kahtlus ja pettumus, et talle ju valetati. Tegelikult võis olla esimene kord ajaloos, kui tema esindaja oli nii selgelt valitsuse üle otsuse tegija, lahkuti külg ees ja valiti tubane töökoht. Andsite hääle? Veeti alt? Nagu lambaid? Jah.

Teine trend, mis Keskerakonda väljaspool suuri linnu tabamas on eestikeelsete valijate huvi EKRE vastu. EKRE oma tüübis esindab seda, mis oli Keskerakonnal varem, enne kui ta sai kohahoidjaparteiks. Kriitiline hoiak Eesti Vabariigi ja selle esindajate suhtes, rääkides lihtsustuste keeles, seistes lihtsa inimese oleviku eest, see on juba olnud. EKRE on viinud selles nõks veel edasi, tühja sest tulevikust, isegi olevikust, kui saab tagasi minna minevikku. Ja sellisena pakub ta Keskerakonna poliitkorrektsele, samas jõuetusele alternatiivi neile, kes varem kaalunud ka Keskerakonda. Asepeaminister Helme lehvitab soojalt muuseas ka Keskerakonna valijatele.

Kõrged ootused

Reformierakonna kõrge toetus Tallinnas, nagu mujal Eestis sisaldab palju palju nüanss. Ka kindlasti hulga ootust paremale juhtimisel. Et Eesti oleks riik, mille üle olla uhke. Taas. Edumeelne, areneva majanduse ja kasvava jõukusega, puhta looduse ja nutikate inimestega. Et peaministril ja valitsusel oleks julgust vaadata kaugemale oma taburetist ja õhtustest uudistest.

Ootused on samad ka Tallinnas. Pealinn on jõukas linn, mis suudaks palju paremat, luua uusi ühendusi, pakkuda paremaid teenuseid ja mille üle olla siin elades ja külla tulles uhke. See uhkus muuseas ei vastandu muu Eestiga, nagu mistahes kodukoht on armsaim. Isegi kui see on juhuslikult suur.