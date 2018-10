Teadlaste kaasamise motiiviks on tõenäoliselt soov tuua kogu protsessi rohkem teaduslikkust, kuna teiste osapoolte tegevus huvide eest seismisel ei pruugi olla teaduspõhine. Näiteks, keskkonnaorganisatsioonid kompenseerivad vahel oma vähemaid teadmisi sooviga teha head. Kindlasti tunnevad ka metsatöösturid sisimas oma maailmatajust lähtuvalt, et nad seisavad õige asja eest, küll aga jääb ka nende avaldustes aeg-ajalt puudu terviksüsteemsusest. Seda demonstreeris üks metsatööstuse huve esindava organisatsiooni esindaja, kes kolmanda kohtumise viimasel minutil tõstatas küsimuse, et miks me üldse arvame, et lageraied mõjuvad bioloogilist mitmekesisust hävitavalt, väitis siis, et selle kohta puuduvad teaduslikud tõendid ja tegi ettepaneku, et me lõpetaks pseudoprobleemidega tegelemise. Sel hetkel oleks tahtnud peaga betooni purustada! See võis muidugi olla lihtlabane provokatsioon, kuna neljanda kohtumise kohvipausil võttis ta ülikooli töötajaid võrrelda muiduleivasööjatega ja ülikoole raha raiskajatega.

Teiseks keskkonnaorganisatsioonid. Need lobigrupid tegutsevad selleks, et riiklikku poliitikat keskkonnasäästlikumaks mõjutada. Kolmandaks metsatööstuse esindajad, kes üritavad arengukava protsessi kaudu suunata poliitikaid endi majandus­eesmärkidele soodsas suunas. Neil kahel grupil on metsadega seoses väga selged huvid ning nad on laua taga, et erinevad osapooled oleksid protsessi kaasatud. Neljandaks teadlased, kelle vaade metsale on puhtalt teaduspõhine. Eri ülikoolide esindajate vaade võib olla mõnevõrra erinev, kuid üldiselt pole ülikoolidel ega nende esindajatel metsadega seoses mingeid huve. Sellegipoolest käsitleb protsessi juhtinud keskkonnaministeeriumi ametnikkond teadlasi huvigrupina, kuna eeldati, et nad osalevad protsessis töötasuta.

See pani endalt küsima, et miks ma üldse selles protsessis osalen. Võiks ju eeldada, et inimesed, kes tegutsevad mingi loodusressursi väärindamisega, on kursis mitte ainult oma tegevuse majandusliku, vaid ka keskkonnakaitselise poolega. Kahjuks on tänapäevane loodusteaduslik teadmine killustunud paljudesse spetsiifilistesse artiklitesse ning mitteteadlasel on keeruline neist tervikpilti kokku panna. Küll on aga kättesaadavad poliitikadokumendid, mis on kirjutatud paljude autorite koostöös, ning neisse on koondatud suure hulga teadustööde tulemused.

Eesti metsade jätkusuutlik haldamine ei saa tugineda arengukavale, mille sisu on paika pannud maletaja, maratoonar ja vabavõitleja omavahelise võistluse kaudu.

Üheks selliseks, millega metsamajandajad peaksid kindlasti tutvuma, on näiteks möödunud kevadel avaldatud IPBESi ehk „Elurikkuse ja loodushüvede koostöökogu“ aruanne. See koondab endas parima olemasoleva teadmise ning aitab teha teaduspõhiseid otsuseid ja valikuid üheaegseks inimeste ning looduse heaolu tagamiseks meie regioonis. See ütleb üheselt, et elurikkus on meie regioonis langenud tasemeni, mis hakkab ohustama inimeste heaolu ja ühiskondlikku jätkusuutlikkust. Me pole mitte ainult oma territooriumi, vaid ka naaberregioonide ökosüsteemide hüvede kvaliteedi viinud ohtlikult madalale. Ühe elurikkuse hävitajana on esile toodud just nimelt lageraied. Samasuguseid poliitikadokumente on nii kliimamuutuste kui vee ja mullastiku kaitse kohta, kus näidatakse samuti, et just liigne metsade raiumine ja ebaõiged metsandusvõtted aitavad kaasa keskkonnariskide kumuleerumisele.