Külakoolide hoidmisest sõltub Eesti maaelu kestmajäämine

Erinevalt poest, postkontorist või arstipunktist vajatakse kooli 175 päeva aastas, vähemalt 9 aastat järjest. Maapered on keskmisest suuremad ja näiteks nelja lapsega peres elatakse koolielu üle 20 aasta. Kui kohalik kool on oma arengus mahajäänud või ähvardab seda pidevalt sulgemine, otsustavad pered koolitada oma lapsi ise, vedada lapsi mujale kooli või valide linnaelu.

Kuigi maapered on harjunud asjadega ise hakkama saama, ei pruugi nad hakkama saada kooli arendamisega. Tänases haridussüsteemis puudub hoob, mis kaasaks koolide arendusse eraalgatuse ettevõtliku vaimu. Aina enam koole teeb küll tihedat koostööd lapsevanematega, on asutatud vanematekogud, koolide toetusühingud, lapsevanemad aitavad kooli mitmel eri moel, toetavad ja kiidavad kooli juhti ja õpetajaid. Sellised koolid on elujõulised, tõmbavad piirkonda elama noori peresid ja tööle noori õpetajaid. Ent kahjuks on palju ka vastupidiseid näiteid, kui pidaja külakooli arendamisest ei hooli ning valib ametisse saamatu koolijuhi, kes ei oska kasutada talle antud vabadusi ja võimalusi ega kaasa kogukonda. Selline külakool käib kindlat hääbumise teed.

Talumajadel puudub panga silmis tagatisväärtus. Kui noorel perel ei ole lisatagatiseks linnakorterit, tuleb talu osta ja remontida omavahenditega. Ettevõtlikumad pered saavad sellega hakkama. Nagu nad saavad hakkama ka enda sissetulekute tagamisega - olles iseenda tööandjad, tehes kaugtööd, käies kaugemal tööl või kõiki neid viise kombineerides. Aga nagu muinasjutuski on kõige raskem kolmas takistus - laste kool. Pikad loksumised koolibussis ja vallakeskuse mammutkool ei ole kindlasti väljavaade, mis paneks maaelu kasuks otsustama. Lahenduseks ei ole ka lähikonnas asuv väike kool, kui selle areng on jäänud pidama aastakümnete taha.

Tänaseks on paljud noored õppinud keeli, kandnud kübarat, reisinud laias ilmas. Nad oskavad Eesti puhast loodust ja avarat elukeskkonda hinnata. Kui on aeg otsustada, kuhu perega elama asuda, liiguvad paljude mõtted maaelu suunas. Eriti neil, kes ise maal kasvanud. Inimgeograaf Garri Raagmaa tõdes hiljuti meedias, et Lääne-Euroopas on linnastumise trend juba pöördunud ja üha enam inimesi soovib elada maal. Niisiis – tulevik on maal! Et maal elada, tuleb ületada kolm suurt takistust: leida eluase, leida sissetulek ja leida lastele kool.

Võõrsil käinud eestlased teavad kinnitada, et meie puhas loodus ja ruumiküllus on suur varandus. Kas oskame sellest ka kohapeal lugu pidada? Kas talud hajakülades, metsatukkadega pikitud aasad ja vainud on tulevikus vaid suvitajate ja turistide privileeg või võiks selle luksuse seest leida ka mõned püsielanikest noored pered?

Nimetus "külakool" võib esmapilgul kõlada millegi vanamoodsa ja ebakvaliteetsena, kuid mõttetalgutel oma kogemust jaganud külakoolid - Metsküla, Unipiha, Vodja, Nõva, Karula karbivaba kool jt - tõestasid, et tänapäevane külakool võib olla hoopis midagi väga värsket ja kõrgetasemelist. Need külakoolid on nagu vaimutoidu-talurestoranid. Aina enam oskame hinnata erinevaid väiketootjaid – talurestorane, kodukööke, käsitöö- ja pruulikodasid - personaalse lähenemise, kõrge kvaliteedi ja omanäolisuse pärast. Ka haridusse jõuab üha enam arusaam, et mass ei tähenda alati kvaliteeti. Seda enam, et väikeses maakoolis on kõige hõlpsam rakendada uuenenud õpikäsitust koos õpetajate omavahelise tiheda koostöö ja ainete lõimimise, usalduslike inimsuhete ja ennastjuhtiva õppija, õuesõppe ja rohke liikumisega. Üha kasvavat poolehoidu külakoolidele näitab ka Harmi külakooli fännide hiljutine protestiaktsioon, mille käigus kogus kooli sulgemise vastane petitsioon ühe päevaga pea 1000 allkirja! Maapered ei taha külakoolide sulgemist enam vaguralt pealt vaadata. Üha sagedamini kuuleb meedias, kuidas koolikogukond võitleb advokaatide abil kohtus kohaliku omavalitsusega, et lastele jääks alles kodulähedane kool. Mõne aasta pärast on oodata suuremat külakoolide sulgemise lainet, kuna paljud väikekoolid kaotavad siis haldusreformi ühinemislepinguga seatud kaitse.

Raske on kujutada ette Eestit ilma maaeluta. Eesti riigi ülesehitajad kasvasid maal. Vabadussõjas võidelnud ei unistanud ilmselt linn-Eestist. Neile sõduripalgaks antud asunikutalud on tänaseni osa meie rahvustunnetusest, mis aitasid okupatsiooniajal hoida unistust iseseisvast riigist ja selle elujõulistest küladest. Täna elab Eesti iseseivana oma ajaloo jõukamaid aegu, kuid ei suuda tagada maalastele kodulähedast kooliharidust. Ei ole suurt mõtet jagada ühe käega raha maaelu mitmekesistamiseks, kui teine käsi sulgeb samal ajal külakoole – parimas tööeas pereinimestel ei ole võimalik koolita paigas elada. Külakoolide hoidmine ja arendamine ei ole üksnes haridusküsimus. See on küsimus Eesti maaelu kestmajäämisest, mille lahendused peaks sündima haridus-, maaelu- ja regionaalministeeriumi, omavalitsusliitude, hariduse või maaelu arendamiseks loodud erialaliitude, tegusate koolikogukondade, noorte maaperede, kohalike kogukondade ja maal tegutsevate ettevõtete koostöös.

Kooli sulgemisel võetakse tavaliselt aluseks sündimus - kui 2019. a sünnib külakooli piirkonnas 3 last, siis järelikult läheb 7 aasta pärast samasse kooli 3 last. Tegelikku olukorda on siiski keerulisem prognoosida. Näiteks Metsküla 6. klassiline kool asub tõmbekeskustest kaugel. Vald prognoosis 7 aasta eest koolilaste arvuks 0 õpilast. Kool ise prognoosis 14. Napilt pääseti sulgemisest ja tänaseks õpib koolis 20 õpilast. Vahepealse 7 aasta kestel kolis lähikonda mitu noort peret, sealhulgas jõudis kõrgkoolidest ja laiast ilmast tagasi vilistlasi, kes soovivad võimaldada oma lastele just selle külakooli haridust. Aina enamad pered ei valivad elukoha kooli järgi, kuna saavad tööd teha ükskõik kus. Samuti levib suundumus, et külakoolides käib osa lapsi ka kaugemalt. Paljud pered hindavad väikest ja hästi arendatud külakooli nii kõrgelt, et on nõus oma lapsi kaugemalt sinna sõidutama. Sellega teevad nad head ka kohalikele lastele, kelle kool seetõttu elujõulisem on. Valladki võiks mõelda – kui aina enam peresid eelistab väikest kooli, võiks koolibuss vedada lapsi hoopis keskusest külakooli.

Hariduse rahastamisel peaksime arvestama, et isegi kui majandada kooli väga säästlikult, on ühe õpilase koolitamine väikeses maakoolis ikkagi kallim kui suures linnakoolis.

Kahtlemata on väikese kooli pidamine kulukam suure kooli pidamisest. Maaelu ongi riigile suur kulu ja kindlasti oleks odavam, kui kõik elaks linnas. Eriti odavalt saaksime läbi, kui meil poleks oma riiki. Õnneks saame oma väikeriigi pidamisega hakkama ja võiksime teistestki väikestest ja tublidest, näiteks külakoolidest, lugu pidada.

Koolide kulusid on keeruline omavahel võrrelda, sest iga kooliomanik otsustab ise, kuidas ta mingeid kulusid oma raamatupidamises kajastab. Praxis üritas 2016. a koolide kulusid võrrelda ja pidi tõdema, et "avalikkusele kasutada olev andmestik ei võimalda andmeid agregeerida sellisele kujule, et oleks võimalik ühtsetel alustel võrrelda avaliku sektori kulutusi üldharidusele eri koolitüüpide ega kooliastemete lõikes." Selge on vaid see, et kõige odavam on pidada kaht esimest kooliastet, kolmas on kallim ja gümnaasiumiaste kõige kallim.