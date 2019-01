Aimer Ventsel on Tartu Ülikooli etnoloogia vanemteadur. Alar Truu

On olemas rida väljendeid, mida kasutatakse igal võimalikul ning võimatul juhul ja peamiselt sõimusõnadena. Suurem osa nendest väljenditest on jõudnud ka peavoolumeediasse kui mitte ametliku terminoloogiana, siis intervjuude kaudu. Tegemist on väljenditega, mille tähendust näib teadvat iga kasutaja, ja seetõttu ei seata neid sõnu ka kahtluse alla. Probleem on selles, et neid sõnu kasutatakse tihti vales tähenduses. Kuna paljud nendest terminitest on seotud minu eriala – antropoloogiaga –, siis panin kokku väikese seletava anti-poliitleksikoni.

NEOMARKSISM peaks justkui olema igasse eluvaldkonda salaja sisse hiiliv marksistlik ideoloogia. Tegelikult on neomarksism suund, mis ­tekkis 1960. aastail paralleelselt prantsus- ja ingliskeelses teaduses. Põhimõtteliselt tähendab neomarksism loobumist ortodokssest marksismist ja teatud marksistlike kontseptsioonide kasutamist sotsiaalteadustes, psühholoogias või humanitaarteadustes.

Üks levinum ülevõetud ja eri keskkondadesse kohandatud marksistlikke kontseptsioone on antagonismiteooria. See tähendab, et mitmeid ühiskondlikke nähtusi interpreteeritakse läbi klasside eksisteerimise ja klassivastuolude prisma. Teisalt, näiteks keskuse-perifeeria teooria, millest Immanuel Wallerstein arendas välja maailmasüsteemide teooria, põhineb ka marksistlikul antagonismikontseptsioonil. Ja ega arusaam, et keskus kipub ääremaad verest tühjaks imema, päris vale ju pole. Neomarksismi suurkujudeks peetakse Frankfurdi koolkonda.