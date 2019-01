Analüüs kannab nime „The Tactics and Tropes of Internet ­Research Agency“ ning selle on teinud New Knowledge’i nime kandev uurimis­asutus. Eestikeelne tõlge pealkirjast „Internet Research Agency taktika ja troobid“ vajab väikest selgitust. Troop on kõnekujund, keelekujundusvõte, mille puhul mingi väljendi asemel kasutatakse teist, sellega mittesünonüümset väljendit. Niimoodi luuakse keeles uus kujund. Troobid on epiteet, võrdlus, metafoor, personifikatsioon, metonüümia ehk ümbernimetamine, oksüümoron ehk pealtnäha ühendamatute mõistete ühendamine ning eufemism ehk ümber­ütlemine. See võib kõlada nagu sissejuhatus kirjandusteadusesse, mida see ongi, kuid samas on see tänapäeva Vene internetitrollide üksuste kasutuses olev relvastus. „Internet Research Agency“ (IRA) on 2013. aastal Venemaal Peterburis tegevust alustanud mõjutusasutus, mida juhitakse nagu keerukat ja keskse juhtimisega internetiturunduse firmat. IRA on tööle võtnud ja välja õpetanud üle tuhande inimese, kes töötavad mõjutusoperatsioonidega 24tunnilises režiimis. 2016. aasta USA presidendivalimiste eel suunasid nad oma tegevuse ameeriklastele. Selle mõjutustöö ulatus on jahmatav – Facebookis jõudsid nad 126 miljoni inimeseni, Instagramis vähemalt 20 miljoni inimeseni, Twitteris 1,4 miljoni kasutajani ning laadisid Youtube’is üles üle 1000 video. Selle massiivse Ameerika Ühendriikide elanike mõjutamiseks loodud kampaania eelarve oli üle 25 miljoni dollari ning see kestab siiani.