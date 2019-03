Üks Talebi mõttelendude aluseid on mõistmine, et valdav enamik inimesi arvab end elavat n-ö keskpärases keskkonnas. Ta nimetab seda Mediocristan’iks ehk „riigiks, kus kõik on keskpärane – pehme, soe ja ettearvatav“. Tegelikult elame kõik aga Extremeistan’is ehk „riigis, kus juhtub harukordseid, ootamatuid ning suure mõjuga ekstreemseid sündmusi hoopis sagedamini. kui keegi tahaks eeldada“. Neile, kes tõenäosusteooriast midagi jagavad, ütleb Taleb, et normaaljaotus ei kirjelda reaalsust ning Gaussi kõveral on „paksud sabad“.

Nassim Taleb on aga mees, kes midagi sellist ootas – võib-olla mitte nii mastaapselt, kuid siiski. Taleb on mees, kellel õnnestus toimunu pealt ka teenida. Taleb on mees, kes on lahti häkkinud rohkem kui ühe inimmõtlemise olulistest vigadest. Seetõttu on ta ka üks väga vähestest (kuigi mitte päris ainuke), kes on suutnud 2008. aastal toimunule oma 2007. aasta raamatus „Must Luik“ mingi konteksti anda. Seetõttu tekkiski mul tema mõtete vastu huvi ning nüüdseks olen läbi lugenud kõik, mida ta raamatu vormis on ilmutanud, ning üht-teist veel. Julgen öelda, et tegemist on minu maailmapilti ilmselt ühe enim mõjutanud elusoleva mõtlejaga. Kui pean kirjeldama Talebilt saadud peamisi õppetunde, siis need on järgmised.

Kui võtame näiteks kätte mis tahes ajalooõpiku, esitab see meile narratiivi, kus kõik sündmused ning nende järgnevus on loogiliselt kokku seotud. Probleem tekib Talebi meelest sellega, et kõik niisugused „loogilised“ seosed on tekitatud takkajärgi. Kui sellest otseselt veel midagi halba ei olekski, tekib inimestel arusaam, et me elamegi narratiivis (mitte kaoses) ning seega on ka tulevik ­piisava täpsusega ennustatav. Lähem tulevik on näiteks lihtsalt väikeste erinevustega versioon olevikust. Aga ei ole! Taleb suudab näidete varal tõestada, kuidas ajalugu pole loogiline tiksumine helgema tuleviku poole, vaid üldise keskkonna loovad taas ootamatud ja tohutult mõjukad üksikud sündmused („mustad luiged“). Kui me võtaksime ajalooraamatu lahti keskelt ja prooviks end asetada tol ajal elanud inimeste kingadesse, saaksime aru, et neil polnud õrna aimugi, mis edaspidi toimuma hakkab ning kuidas see (isiklikult) edaspidist eksistentsi mõjutab.

Taleb kasutab siinkohal näidet nuumkalkunist ja tänupühast.

Kalkun ei tea, et on olemas tänupüha, kus ta on aukohal (paraku küpsetatuna), ning ilmselt kipub (ilukirjanduslik liialdus!) võtma ohtra toiduga head elu loomulikuna. Kalkun arvab, et elab Mediocristan’is, kuid tegelikult… Taleb annab mõista, et narratiivides elavad inimesed pole kirjeldatud kalkunitest suurt intelligentsemad. Samas läheb olukord eriti hapuks siis, kui „kalkunid“ on need, kes tahavad teiste üle otsustada. Nende otsused ei saa olla kvaliteetsed, kuna nende alus on vale.

Kolmas õppetund – maailm ongi täis šarlatane

Kui vihje, et mõni pole kalkunist suurt intelligentsem, tundub juba päris karmi lähenemisena, läheb Taleb veel kaugemale. Ta nimelt kuulutab sisuliselt šarlatanideks ja tühi­kargajateks kõik, kes on eemaldatud oma sõnade ja/või tegude tagajärgedest. Peatükk raamatust „Skin in the Game“ pealkirjaga „Intellektuaal, kuid siiski idioot“ (Intellectual, yet idiot – IYI) kirjeldab värvikalt olukorda, kuidas maailm on täis õiges koolis käinud ja õigetesse seltskondadesse kuuluvaid paternalistlikke ­poolintellektuaale, kes leiavad, et nad võivad kõigile teistele ette kirjutada, kuidas peab elama, mida tohib süüa, kuidas peab rääkima ning isegi, kelle poolt peab demokraatlikes protsessides hääletama.