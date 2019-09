Puidu asendusefekti peab suhtuma realistlikult. Puit saab asendada taastumatutest loodusvaradest valmistatud tooteid ja energiat. Seegi on oluline osa kliimalahenduste otsimisest, kuid selle mõju ei tohi ülehinnata. Puidutööstus on asendusefektiga põhjendanud suisa intensiivsema metsaraie vajalikkust. Tegemist on lihtsustatud lähenemisega, mis ei võta arvesse kõiki võimalikke kliimamõjusid. Esiteks: kuna kogu maailmas tarbitakse ressursse jätkusuutmatult, siis taastumatute materjalide massiline asendamine biomassiga ei suuda oluliselt vähendada ületarbimise keskkonnamõju. Sellisel juhul toimub ületarbimine (üleraie) lihtsalt metsamajanduses. Teiseks: analüüsides tuleks arvesse võtta kõiki võimalikke alternatiive. Näiteks energia puhul pole kohane võrrelda põlevkivi asendamist ainult puiduga, kuna on olemas puidu­energiast selgelt kliimasõbralikumad alternatiivid. Kolmandaks jäetakse temaatilistes analüüsides arvesse võtmata raiest põhjustatud metsasüsiniku vähenemise mõju kliimamuutustele. Ühes värskes Soome teadusuurin­gus (Seppälä jt 2019, Journal of Environmental Management) leiti: selleks, et metsasektor aitaks tegelikult leevendada kliimamuutusi, peaks intensiivsema raie abil toodetud puittoodete asendusefekti mõju olema umbes kaks korda suurem kui praeguse puidukasutuse puhul. Mida intensiivsem on raie, seda rohkem taastumatuid allikaid peab puit asendama. Teadlased toovad esile, et nende välja arendatud metoodika vajaliku kasvuhoonegaaside asendusefekti kohta on universaalne ja seda võiks kasutada ka muudes piirkondades.