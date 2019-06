Miks tappa kibuvitsapõõsast?

Tõstku käsi see, kes teab, mis taim see kurdlehine roos üldse on. Mida me sellest liigist rohkem teame kui seda, et soomlased teda omalt maalt välja juurima hakkavad ja et ka rootslased on selle rannaliivadelt väljajuurimiseks ettevõtlikele kopameestele miljoneid maksnud. Mäletan, et ülikoolis õpetati meile kibuvitstest vaid kaht liiki – koerkibuvitsa ja kurdlehist roosi –, ülejäänud kibuvitsapõõsaste segadikus määrajaga käimine käis bioloogilegi üle jõu.

Koerkibuvits on tõenäoliselt meie omamaine taim, mis armsalt tikitud tuhandete naiste Muhu sussidele ja joonistatud seinakaunistustele. Eestis kasvab kümmekond omamaist kibuvitsaliiki.