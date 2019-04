Need lipsavad pinnale vaid aeg-ajalt, olles tavaliselt peidetud teiste päevakorraliste küsimuste sisse. Ent seejuures toimivad kehaga seotud teemad suurepärase poliitilise tööriistana, sest me oleme siin maailmas kehadena ja meil kõigil on väga isiklik suhe seksuaalsusega. Mis puudutaks meid – valijaid, kodanikke, trolle – rohkem kui need teemad, mis puudutavad meist igaühte ja pealegi nii intiimsel moel.