Seetõttu ongi liigtolerantsus ja ülemäärane avatus migratsiooni-, kodakondsus-, piiri-, kultuuri-, keele- jm tundlikes küsimustes tõsiseks ohuks. Ja seetõttu on ka Euroopa ja Eesti juhtide viimaste aastate valdav hoiak nendes küsimustes olnud küll idealistlik, ent naiivne. Lõimumisel ja lõhustumisel on vahe. Näiteks looduses me ülemäärast avatust ei leia. Vastupidi, looduslikus valikus on elu- ja lõimumisvõimelisteks osutunud just selgepiirilised süsteemid. Siin ei saa üks molekul kuuluda kahte rakku. Rakk ei saa toimida ümbritseva membraanita. Nii peavad ka päriselus olema Eesti ja Euroopa riigipiirid selged ja kindlalt kaitstud. Hägusate ja nõrkadena ei aita eurooplased maailmas kedagi. Ja kui päästepaadi üle koormame, hukkuvad nii vees kui paadis olijad sootuks. Enam­gi veel, piirid peavad olema selged ka kultuurilises ja lojaalsusruumis. Näiteks Eestis arutluse all olev topelt­kodakondsuse idee on sel taustal küll ahvatlev, kuid petlik lahendus. Looduses ei kasva üks leht kahel puul. Me kõik peame tegema oma valikud. Meie ajalooline ja kultuuriline kuuluvus peab olema selge ning juuri tasub hoida.