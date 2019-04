Oleme inimsuhete kodusõjas

Miks siis ikkagi lahkarvamusi kodusõjaks nimetada? Selleks annab aluse asjaolu, et militaarterminoloogiat on hakatud üsna laialt kasutama ka tsiviilelus. Näiteks mõned toimuvad „sõjad“: infosõda, kübersõda, kaubandussõjad, oleme isegi vähivastases sõjas ja sõdime kehakaaluga. Oleme globaalses sõjas, inimene sõdib isegi iseendaga. „Sõda“ on moesõna. Sõda ei assotsieeru enam pommiplahvatustega. Ei hakka otsima põhjusi, miks on „sõda“ omandanud uusi tähendusi – mis kindlasti väärib uurimist –, vaid võtan lihtsalt kasutusele sõjandusterminoloogia, et toimuvat paremini mõista. Meil ei leia aset traditsiooniline sõda, vaid kodusõda ehk sõda omade vahel. Kodusõja eelduseks on kahte leeri jagunenud inimesed. Erinevalt tavasõjast, kus võideldakse maa ja ressursside pärast, on kodusõjas jagunemise aluseks ideoloogia ja väärtused.

Väärtuspõhine lõhestumine Eestis algas poliitikute peadest (ka kala hakkab mädanema peast). Jagunemine jõudis kiiresti massidesse. Ei tea, kas on tekkinud ka lasteaedu, kus osa lapsi on sotside ja Reformierakonna, teised aga EKRE poolt. Jagunemised toimuvad isegi peredes, mees toetab ühte erakonda, naine teist. Võib näha sarnasust ka teise maailmasõjaga, kus üks vend võis olla ühes leeris, teine aga teises.

Et aru saada, mis meil praegu toimub, tuleb heita pilk ehtsatele kodusõdadele. Meie lähipiirkonnas on toimunud suured kodusõjad Venemaal ja Soomes. Kodusõjas toimub võitlus võimu pärast ja selle nimel, kes hakkab riiki juhtima. Venemaal võitsid nn punased, Soomes valged. Soomes sai surma 5000 valgesoomlast ning 5 korda rohkem punasoomlasi. Venemaa kodusõda viis ära 7–12 miljonit inimelu. Kodusõda on verine. Kodusõjas pole keelel ega rahvusel tähendust. Soomlane peksis soomlast, venelane venelast. Kodusõda toimub omade vahel, kes erinevad ideoloogiliselt. Kodusõdasid peetakse ka tsiviliseeritud Euroopas, mitte ainult Aafrikas. Võim on magus ja toitev kõikjal maailmas.