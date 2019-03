Peipsiveerel kolmsada aastat lõimumiseta, aga hästi läbi saades

Mitu aastat on Eestis vihaselt väideldud Lähis-Ida ja Aafrika sisserändajate üle. Paanikat kannustab tõsiasi, et meie nõukogude diasporaagi kohta pole siiani kindel, kui lojaalsed on nad Eesti riigile. Mis saab eesti rahvast, kui lisada kompotti paduusklikud, patriarhaalsed musulmanid? Pikaajalise kinganinade põrnitsemise asemel on nüüd üles kerkinud mõte lasteaiad ja koolid täiesti eestikeelseks teha.