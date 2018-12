Valiku põhjus tundub olevat kõrvalt vaadates täiesti ­irratsionaalne usk, et kuidagiviisi annab see ärarai­satav Euroopa Liidu investeering Eesti majandusele niivõrd tugeva tõuke, et see kaalub üles ka meie oma pillava suhtumise. Taustal tundub olevat ka usk, et kui me rajame ­endale niivõrd uhke mängukanni, tulevad kuskilt ka reisijad ja transiidikaupmehed, kes soovivad selle kanniga mängida. Aga kust nad peaks tulema, ei ole enam mõistuspäraselt seletatav. See on vaid usu küsimus.