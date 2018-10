Jaagu esimene venekeelne CD “Bõtj samim soboi”/“Jääda iseendaks” on tegelikult kuues plaat seeriast, mis plaanitu kohaselt koosneb kindlasti üheksast eestikeelsest plaadist, lisaks kaks-kolm venekeelsest. Aga mitte viiest, nagu väidab artikli autor. Meenutuseks, et iga eestikeelne plaat kannab ühte tähte täisnimest, mis koosneb üheksast tähest - Jaak Joala.

Priit Hõbemägi eksib, kui väidab, et kõik kõnesoleva helikandja laulude põhjad on lindistanud ansambel “Radar”. Tegelikult on “Radar” salvestanud kaksteist põhja kahekümne ühest laulust ja need on plaadi väljaandja kenasti CD bukletis ära märkinud. Ülejäänud - David Tuhmanovi laulude põhjad - on Olavi Pihlamägi sõnade kohaselt (kes kõnesolevat seeriat toodab) ilmselt lindistanud autor ise, teiste heliloojate puhul ei oska öelda. See ongi põhjuseks, miks plaadil vastav info puudub. Kuigi Glen Pilvre on teinud plaadile suurepärase masteringu, mis teataval määral ühtlustab erineval ajal ja erinevates kohtades toimunud lindistuste kõla, ei ole kuigi raske aru saada näiteks plaadil kõlavate erinevate pillimeeste professionaalsest meisterlikkusest. Siin langeb vaekauss kindlalt “Radari” muusikute kasuks ja traditsiooniliselt teeb Jaak Joala ja “Radari” lindistustel äratuntavalt imepärast tööd helirežissöör Eduard Kattai .

Loomulikult tõestab käesolev plaat veel kord, kui suurepärane laulja Jaak Joala oli. Tähelepanelikum kuulaja paneb kindlasti tähele, et mitmed originaalis venekeelsetena kirjutatud laulud kõlavadki Jaagu esituses paremini kui eestikeelsed tõlkeversioonid samast muusikast. Näiteks Viktor Reznikovi “Ne beda”, mida eesti keeles teame lauluna “See on hea”. Paljude kuulajate lemmiklooks sellel helikandjal on Igor Kotelkovi imekaunis, romansilik laul “Davai poigraem v ljubov” (“Mängigem armastust”). Ka mulle meeldib see laul väga, aga minu arvates on Jaak Joala kõige mitmekihilisemat kaunist ja sensuaalset vokaaltehnikat kuulda plaadi “Stšastje prikosnjotsa k nam” (“Õnn puudutab meid”). See on laenulugu Joala ühe suure eeskuju Cliff Richardi repertuaarist originaalpealkirjaga “Better Than I Know Myself “ (autorid D.H.Cooke ja J.MacKenzie).Plaadi “Jääda iseendaks” puhul ei tohiks kindlasti jätta välja toomata enamasti väga häid venekeelseid laulutekste, milledest viis suurepärast on kirjutanud Vally Ojavere, seistes väärikalt kõrvuti selliste tuntud vene poeetidega nagu Vladimir Haritonov ja Igor Šaferan.